В Житомире исчез парень, в частности представители полиции разыскивают 14-летнего Василия Дубенко - подросток не выходит на связь с 24 октября.

Мальчик ушел из дома и не вернулся. Родные и полиция его разыскивают. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Установлено, что 24 октября около 19:30 парень ушел из дома в неизвестном направлении. Как стало известно он уже не в первый раз покидает дом.

Приметы Василия: его рост около 160 см, у него худощавое телосложение, волосы русые, а глаза серые. На момент исчезновения был одет в черную кофту, темно-синие брюки.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении парня, то полиция просит сообщать об этом по телефонам 096-766-68-55, 093-022-47-28 или 102 или обращаться в ближайшее отделение полиции.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.

Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.