У столиці кур'єр популярної служби доставки агресивно відреагував на спілкування з продавщицею в аптеці - його дії зафіксувала камера відеоспостереження.

Відео інциденту, який стався в неділю, 24 жовтня, оприлюднено на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Що саме стало причиною агресивної поведінки - не повідомляється.

Як говориться в пабліку, кур'єр Glovo щось запитував у аптекаря, отримавши відповідь від фармацевта, він став вести себе неадекватно. Підняв руку і вибив з кулака перегородку в аптеці, вона розлетілася на шматочки. На щастя, не зачепивши працівницю аптеки.

Хуліган після того, як розбив перегородку, швидко вибіг з приміщення, сів на свій двоколісний транспортний засіб і зник.

"Тепер його розшукують правоохоронці. Кажуть, що схожий на узбека. Наркоту якусь шукав чи що?",- пише автор публікації.

За даним фактом чоловікові може загрожувати кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Снкціі статті предусметрівают загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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