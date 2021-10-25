В столице курьер популярной службы доставки агрессивно отреагировал на общение с продавщицей в аптеке - его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.
Видео инцидента, который произошел в воскресенье, 24 октября, обнародовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Что именно стало причиной агрессивного поведения - не сообщается.
Как говорится в паблике, курьер Glovo что-то спрашивал у аптекаря, получив ответ от фармацевта, он стал вести себя неадекватно. Поднял руку и выбил с кулака перегородку в аптеке, она разлетелась на кусочки. К счастью, не зацепив работницу аптеки.
Хулиган после того, как разбил перегородку, быстро выбежал из помещения, сел на свое двухколесное транспортное средство и скрылся.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Зима нагрянула в Украину раньше времени, землю заметает снегом и мороз -6: кадры непогоды
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина осталась сама и пожаловалась на тяжелую беременность: "Все тело отекло"
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
ЧП с украинским кораблем в Черном море: началась спасательная операция, детали
"Теперь его разыскивают правоохранители. Говорят, что похож на узбека. Наркоту какую-то искал что ли?", - пишет автор публикации.
По данному факту мужчине может грозить уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Снкции статьи предусметривают грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.