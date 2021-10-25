В столице курьер популярной службы доставки агрессивно отреагировал на общение с продавщицей в аптеке - его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Видео инцидента, который произошел в воскресенье, 24 октября, обнародовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Что именно стало причиной агрессивного поведения - не сообщается.

Как говорится в паблике, курьер Glovo что-то спрашивал у аптекаря, получив ответ от фармацевта, он стал вести себя неадекватно. Поднял руку и выбил с кулака перегородку в аптеке, она разлетелась на кусочки. К счастью, не зацепив работницу аптеки.

Хулиган после того, как разбил перегородку, быстро выбежал из помещения, сел на свое двухколесное транспортное средство и скрылся.

"Теперь его разыскивают правоохранители. Говорят, что похож на узбека. Наркоту какую-то искал что ли?", - пишет автор публикации.

По данному факту мужчине может грозить уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Снкции статьи предусметривают грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.

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