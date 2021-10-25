Марсель Блувал помер у суботу, 23 жовтня, у віці 96 років - він був режисером популярної мильної опери "Відок" з Клодом Брассером у головній ролі.

Зазначено, що одна з останніх легенд "золотого століття" національного ТБ померла "мирно". Про це повідомило Le Figaro з посиланням на представника артиста.

"Моє горе безмірно, Я бажаю йому приємної подорожі, він був важливою людиною не тільки для мене, а й усього світу", - написала в Facebook актриса Аріана Аскарид, яка була його ученицею.

Він народився в Парижі 26 травня 1925 року в родині польських єврейських іммігрантів. У 1950-х роках він почав працювати на телебаченні, де керував дитячими програмами.

Знімати почав в середині 50-х, працюючи, в основному, на телебаченні: серіал 60-х "Відок" і "Нові пригоди Відока" 70-х, міні-серіал "Моцарт", чорна комедія з Де Фюнесом і Делоном "Ланцюгова реакція", "Знедолені" 1972-го.

У 2008 році, після 13-річної відсутності на телебаченні, він зняв міні-серіал "Праві", присвячений підйому крайніх правих у Франції в 1935-1937 роках.

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