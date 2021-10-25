Марсель Блувал скончался в субботу, 23 октября, в возрасте 96 лет - он был режиссером популярной мыльной оперы "Видок" с Клодом Брассером в главной роли.

Отмечено, что одна из последних легенд "золотого века" национального ТВ скончался "мирно". Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на представителя артиста.

"Мое горе безмерно, я желаю ему приятного путешествия, он был важным человеком не только для меня, а и всего мира", - написала в Facebook актриса Ариана Аскарид, которая была его ученицей.

Он родился в Париже 26 мая 1925 года в семье польских еврейских иммигрантов. В 1950-х годах он начал работать на телевидении, где руководил детскими программами.

Снимать начал в середине 50-х, работая, в основном, на телевидении: сериал 60-х "Видок" и "Новые приключения Видока" 70-х, мини-сериал "Моцарт", черная комедия с Де Фюнесом и Делоном "Цепная реакция", "Отверженные" 1972-го.

В 2008 году, после 13-летнего отсутствия на телевидении, он снял мини-сериал "Правые", посвященный подъему крайне правых во Франции в 1935–1937 годах.

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