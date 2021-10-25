Раніше жителів попередили про підвищення тарифу

У Житомирі місцеві жителі вийшли на акцію протесту через заплановане підвищення тарифів на газ.

Як повідомляє місцеве видання "Житомир info", мітинг розпочався об 11 годині 25 жовтня під вікнами офісу регіональної газової компанії.

Зокрема, українців розгнівала вартість доставки газу, яка, на їхню думку, сильно завищена.

До мітингувальників ніхто не вийшов, тому вони почали діяти агресивно - люди вирвали двері і потрапили у фойє.

Близько полудня жителі Житомира прорвалися далі і потрапили в кабінет голови правління. Зараз мітингувальники і чиновник знаходяться в залі засідань.

На місці працює поліція.

Нагадаємо, 23 жовтня в пресслужбі міської ради повідомили, що в Житомирі мають намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 рази.

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