В Житомире местные жители вышли на акцию протеста из-за запланированного повышения тарифов на газ.

Как сообщает местное издание "Житомир info", митинг начался в 11 часов 25 октября под окнами офиса Региональной газовой компании.

В частности, украинцев разгневала стоимость доставки газа, которая, по их мнению, сильно завышены.

К митингующим никто не вышел, поэтому они начали действовать агрессивно - люди вырвали дверь и попали в фойе.

Около полудня жители Житомира прорвались дальше и попали в кабинет председателя правления. Сейчас митингующие и чиновник находятся в зале заседаний.

На месте работает полиция.

Напомним, 23 октября в пресс-службе городского совета сообщили, что в Житомире намерены поднять тариф на распределение газа в 2,5 раза.

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