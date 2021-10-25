​У Вінницькій області водій маршрутки побив ветерана АТО за те, що той хотів скористатися правом пільгового проїзду - при цьому він ще й звернувся до нього в грубій формі.

За словами очевидців, водій скипів після того, як учасник АТО пред'явив посвідчення і зайшов в салон маршрутки. Про це повідомив портал "Реал".

Чоловік пред'явив посвідчення і збирався зайняти місце, як на його адресу посипалися мати і образи. Таким чином водій вимагав від пасажира оплати проїзду.

Свою промову він супроводжував заїждженими тезами про те, що він не посилав військового на Донбас: "Чого ти туди пішов? Ти там гроші заробляв, а мені їх тут просто так не дають, тому заплати мені".

Після потоку образ він зупинив автобус і став силою виволакувати ветерана з маршрутки. Водій витягнув бійця з салону, повалив на землю і бив ногами, поки його не відтягнули інші пасажири. Постраждалим виявився голова районної Спілки учасників АТО та ветеранів інших бойових дій Микола Стельмащук.

Пасажири викликали поліцію, на місце події під'їхав і батько водія. У підсумку він заявив ветерану: "Раз ви шановна людина, то повинні були згладити цей конфлікт і дати ті 20 гривень за проїзд".



Після конфлікту Стельмащука госпіталізували, а його побратими знайшли кривдника і змусили принести вибачення на колінах. Однак ветеран АТО не пробачив водія маршрутки. З його слів, він образив усіх, хто загинув на Донбасі.

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