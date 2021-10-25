​В Винницкой области водитель маршрутки избил ветерана АТО за то, что тот хотел воспользоваться правом льготного проезда - при этом он еще и обратился к нему в грубой форме.

По словам очевидцев, водитель вскипел после того, как участник АТО предъявил удостоверение и зашел в салон маршрутки. Об этом сообщает "Реал".

Мужчина предъявил удостоверение и собирался занять место, как в его адрес посыпались маты и оскорбления. Таким образом водитель требовал от пассажира оплаты проезда.

Свою речь он сопровождал заезженными тезисами о том, что он не посылал военного на Донбасс: "Чего ты туда пошел? Ты там деньги зарабатывал, а мне их здесь просто так не дают, поэтому заплати мне".

После потока оскорблений он остановил автобус и стал силой выволакивать ветерана из маршрутки. Водитель вытащил бойца из салона, повалил на землю и бил ногами, пока его не оттащили другие пассажиры. Пострадавшим оказался председатель районного союза участников АТО и ветеранов других боевых действий Николай Стельмащук.

Пассажиры вызвали полицию, на место происшествия подъехал и отец водителя. В итоге он заявил ветерану: "Раз вы уважаемый человек, то должны были сгладить этот конфликт и дать те 20 гривен за проезд".



После конфликта Стельмащука госпитализировали, а его побратимы нашли обидчика и заставили принести извинения на коленях. Однако ветеран АТО не простил водителя маршрутки. С его слов, он оскорбил всех, кто погиб на Донбассе.

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