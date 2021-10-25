Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк звернувся до українців із закликом і показав фото, на якому знаходиться в одній з київських лікарень.

Його звернення в першу чергу стосується тих українців, які виступають проти щеплень від коронавірусу. Пост Ігор Кондратюк опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Він додав до повідомлення дві фотографії - свій архівний знімок з ковідного відділення лікарні в березні цього року і фото вакцини, якою імунізувався в липні. Також він пригрозив банити і видаляти всіх антивакцинаторів та чорноротих з друзів. Він не розуміє, чому багато хто живе з благами 21 століття, але починають писати всякі небилиці про вакцину проти ковіда і постять марення про шкоду щеплення.

Телеведучий також закликав не зволікати і робити щеплення від коронавірусу.

"Хочете, щоб вас і ваших дітей лікарі не витягували з того світу після зараження коронавірусом - вакцинуйтеся! Не хочете вакцинуватися-обов'язково в кінці комента напишіть:"хочу швидше покинути цей світ, тому я - антивакцинатор / ка". Визначайтеся, тому що може бути пізно... Розум переможе! Гарного дня!", - зазначив Кондратюк.

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