Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк обратился к украинцам с призывом и показал фото, на котором находится в одной из киевских больниц.
Его обращение в первую очередь касается тех украинцев, которые выступают против прививок от коронавируса. Пост Игорь Кондратюк опубликовал на своей странице в Facebook.
Он добавил к сообщению две фотографии - свой архивный снимок из ковидного отделения больницы в марте этого года и фото вакцины, которой иммунизировался в июле. Также он пригрозил банить и удалять всех антивакцинаторов и черноротых из друзей. Он не понимает, почему многие живут с благами 21 века, но начинают писать всякие небылицы о вакцине против ковида и постят бред о вреде прививки.
Телеведущий также призвал не медлить и делать прививки от коронавируса.
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"Хотите, чтобы вас и ваших детей врачи не вытаскивали с того света после заражения коронавирусом – вакцинируйтесь! Не хотите вакцинироваться - обязательно в конце коммента напишите: "хочу быстрее покинуть этот мир, поэтому я - антивакцинатор / ка". Определяйтесь, потому что может быть поздно... Разум победит! Хорошего дня!", – отметил Кондратюк.
Напомним, Кондратюк впервые за 25 лет решился на смену имиджа, впечатлив видом без очков.
Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся украинскими гастролерами в РФ.
Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.