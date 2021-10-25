За даними синоптиків, в Україну йде потужний циклон, центр якого знаходиться зараз над Фінляндією, він затягує арктичне повітря і поширює його на Європу.

Синоптики ресурсу WorldWeather спрогнозували, коли в Україні почнуться морози і денна температура опуститься нижче нуля, а дощі зміняться снігом.

В цілому, температура повітря в останній місяць осені буде вище норми. Всередині листопада погодні умови будуть нестійкими.

Синоптики попередив про температурні "гойдалки" на початку листопада. За його розрахунками, в перші дні температура в світлий час доби буде коливатися близько +4 градуси, але вже 3 числа впаде до 0 градусів. У нічні години ймовірні морози в межах -1... -3 градусів.

У другій десятиденці градусники покажуть більш скромні +5 +7 вдень і+1 + 3 вночі. До 16 листопада максимальними показниками ртутних стовпчиків будуть +4... +6.

До кінця місяця прийде зимове похолодання. Також висока ймовірність снігу з дощем. В кінці місяця температура буде знижуватися вночі до мінусів, а вдень підвищуватися до мізерних +2+5.

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