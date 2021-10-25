По данным синоптиков, в Украину идет мощный циклон, центр которого находится сейчас над Финляндией, он затягивает арктический воздух и распространяет его на Европу.
Синоптики ресурса WorldWeather спрогнозировали, когда в Украине начнутся морозы и дневная температура опустится ниже нуля, а дожди сменятся снегом.
В целом, температура воздуха в последний месяц осени будет выше нормы. Внутри ноября погодные условия будут неустойчивыми.
Синоптики предупредил о температурных "качелях" в начале ноября. По его расчетам, в первые дни температура в светлое время суток будет колебаться около +4 градуса, но уже 3 числа упадет до 0 градусов. В ночные часы вероятны морозы в пределах -1… -3 градусов.
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Переход на зимнее время: когда украинцам надо сдвинуть стрелки часов в этом году
Во второй десятидневке градусники покажут более скромные +5+7 днем и +1+3 ночью. К 16 ноября максимальными показателями ртутных столбиков будут +4… +6.
К концу месяца придет зимнее похолодание. Также высока вероятность снега с дождем. В конце месяца температура будет снижаться ночью до минусов, а днем повышаться до скудных +2+5.
Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.
Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.