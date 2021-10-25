Гороскоп на останній тиждень жовтня 2021 року для розповість, яким знакам Зодіаку чекати везіння, удачі, успіху і змін - цей час для них стане фатальним.

Астрологи розповіли про головних везунчиків періоду з 25 по 31 жовтня, пише Lunday.

Близнюки

На роботі все стабільно, але це не означає, що Близнюкам в листопаді 2021 можуть повністю розслабитися. Від вас залежить тільки не упустити момент. Важливо обдумано і послідовно підходити до нових проектів - зайва емоційність може вам тільки нашкодити.



Лев

І у сімейних Левів, і у холостяків на особистому фронті складається все досить непогано. Кохана людина обов'язково піднесе якийсь несподіваний подарунок - причому необов'язково матеріального характеру. Для тих, хто перебуває у вільному пошуку є шанс знайти саме того, хто вам найбільше підходить.

Водолій

Ділова сторона Водоліїв показує цілком вдале просування вперед. Ви зможете знайти хорошу роботу, або вигідний підробіток. Любовна лінія також досить успішна. Ті, хто має тривалі відносини, можуть розраховувати на пропозицію офіційно зареєструвати шлюб.

Нагадаємо, що три знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками 2022 року.

Як повідомляла Politeka, три знаки Зодіаку чекає час великих злетів восени.

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