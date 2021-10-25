Гороскоп на последнюю неделю октября 2021 года для расскажет, каким знакам Зодиака ждать везения, удачи, успеха и перемен - это время для них станет роковым.

Астрологи рассказали про главных везунчиков периода с 25 по 31 октября, пишет Lunday.

Близнецы

На работе все стабильно, но это не значит, что Близнецам в ноябре 2021 могут полностью расслабиться. От вас зависит только не упустить момент. Важно обдуманно и последовательно подходить к новым проектам - излишняя эмоциональность может вам только навредить.



Лев

И у семейных Львов, и у холостяков на личном фронте складывается все довольно неплохо. Любимый человек обязательно преподнесет какой-то неожиданный подарок - причем необязательно материального характера. Для пребывающих в свободном поиске есть шанс найти именно того, кто вам больше всего подходит.

Водолей

Деловая сторона Водолеев показывает вполне удачное продвижение вперед. Вы сможете найти хорошую работу, либо выгодную подработку. Любовная линия также довольно успешна. Те, кто имеет длительные отношения, могут рассчитывать на предложение официально зарегистрировать брак.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.

Также Politeka писала, о шести знаков Зодиака, которые захлебываются от зависти.