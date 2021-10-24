Скончалась актриса театра и советского кино Татьяна Бестаева, настоящая королева красоты 60-х, которой завидовали коллеги и за которой бегали толпы поклонников.

Как сообщают местные СМИ, состояние здоровья 84-летней Бестаевой в этом году сильно ухудшилось, она долго и тяжело болела, а весной ее экстренно госпитализировали и ампутировали стопу.

"Ушла Татьяна Бестаева, одна из первых красавиц советского кинематографа, дочь звезды немого кино Владимира Бестаева", - отметили в театре Моссовета, в котором служила актриса.

Татьяну Бестаеву обожали мужчины. В разное время за актрисой ухаживали Андрей Миронов и Александр Белявский. По уши влюблен в звезду фильма "Тени забытых предков" был француз Жерар Депардье – тогда еще малоизвестный актер.

Внешностью актрисы восхищалась ее подруга Людмила Гурченко. В своей книге "Аплодисменты" Людмила Марковна писала, что привлекательность ее приятельницы "совершенно особенная, биологическая и природная".

Первую известность Татьяне, еще студентке ВГИКа, принесла роль в музыкальной картине "Матрос с Кометы". Позже будут такие киноработы, как "Тени забытых предков", "Семь стариков и одна девушка", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и другие.

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