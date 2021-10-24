Скончалась актриса театра и советского кино Татьяна Бестаева, настоящая королева красоты 60-х, которой завидовали коллеги и за которой бегали толпы поклонников.
Как сообщают местные СМИ, состояние здоровья 84-летней Бестаевой в этом году сильно ухудшилось, она долго и тяжело болела, а весной ее экстренно госпитализировали и ампутировали стопу.
"Ушла Татьяна Бестаева, одна из первых красавиц советского кинематографа, дочь звезды немого кино Владимира Бестаева", - отметили в театре Моссовета, в котором служила актриса.
Татьяну Бестаеву обожали мужчины. В разное время за актрисой ухаживали Андрей Миронов и Александр Белявский. По уши влюблен в звезду фильма "Тени забытых предков" был француз Жерар Депардье – тогда еще малоизвестный актер.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая впечатлила видом, надев латекс: "Какая красота"
Трагедия унесла жизнь подростка во дворе дома, подробности и кадры с места ЧП: "Пришлось использовать кран"
Андре Тан решил не скрывать, что думает о гардеробе известного ведущего: "Вечно как бомж"
Победительница "Холостяка" Квиткова огорошила известием о новом пополнении и кадром из роддома: "Очень нравится"
Внешностью актрисы восхищалась ее подруга Людмила Гурченко. В своей книге "Аплодисменты" Людмила Марковна писала, что привлекательность ее приятельницы "совершенно особенная, биологическая и природная".
Первую известность Татьяне, еще студентке ВГИКа, принесла роль в музыкальной картине "Матрос с Кометы". Позже будут такие киноработы, как "Тени забытых предков", "Семь стариков и одна девушка", "Следствие ведут ЗнаТоКи" и другие.
Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.
Как сообщала Politeka, американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась.
Также Politeka писала, что актер, комик и рэпер Рикарло Флэнеган (Ricarlo Flanagan) скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.