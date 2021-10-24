Поліцейські Бориспільщини встановлюють обставини смертельної ДТП під Києвом - 23 жовтня на автодорозі Бориспіль-Дніпро зіткнулися два легковики.

Про це повідомляє обласна поліція в Facebook. Відповідні фото ДТП були опубліковані на Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Удар був настільки сильним, що водій Nissan загинув на місці події. Правоохоронці також встановили, що в автомобілі марки Nissan перебували 36-річна дружина загиблого водія і двоє дітей 10 і двох років. Всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Постраждалих доставили в одну з лікарень Борисполя, де їм надали необхідну медичну допомогу.

Попередньо, водій Nissan не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем. 39-річний водій Mercedes-Benz не постраждав. За даним фактом поліція порушила кримінальне провадження.

У поліції Бориспільщини нагадали громадянам обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху. Берегти себе і бути обачними на дорозі.

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