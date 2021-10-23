Гороскоп на вихідні 23-24 жовтня допоможе представникам всіх знаків Зодика прийняти правильні рішення і провести цей час з максимальною користю

Що кого чекає розповіла тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка, яка склала гороскоп на картах таро для всіх знаків Зодіаку, повідомляє «Обозреватель».

Овен

Вихідні пройдуть у повільному розміреному темпі. Представники знака можуть змінити плани, розуміючи, що більше не хочуть займатися тим, що не приносить задоволення.

Бик

Представники знака налаштовані рішуче і сповнені енергії, яку можна пустити на наведення порядку в будинку. При цьому все може початися з дрібниці, а привести навіть до ремонту, який відкладали.

Близнюки

Час активної мозкової діяльності. Можливо, це буде пов'язано з навчанням або роботою, де потрібно буде дуже багато думати і аналізувати, створювати нові смисли і концепції.

Рак

Вдалий час у фінансовій сфері. Гроші буду приходити легко і навіть з несподіваних джерел. Можливо. Саме час купити лотерейний биет.

Лев

Представники знака зараз як ніколи потребують підтримки і спілкуванні з рідними варто провести вихідні разом, поминати про минуле, і навіть запланували майбутнє спільне проведення часу.

Діва

Варто провести час весело і активно. Краще зібрати друзі і рідних, влаштувавши пікнік на природі, якщо дозволяє погода, або невелику вечірку.

Терези

Варто пам'ятати, що іноді потрібно просто відпочити. І зараз саме такий час. Ідеально просто відлежатися на дивані з книжкою в руках або провести час за переглядом улюбленого серіалу.

Скорпіон

На жаль, відпочити навряд чи вдасться, тому що доведеться старанно попрацювати, і можливо навіть взяти роботу додому.

Стрілець

Енергія, наснага і ентузіазм допоможуть впоратися з усіма справами, і отримати від цього не менше задоволення ніж від відпочинку.

Козоріг

Доведеться відстоювати свої інтереси в сімейному колі. Вам може здатися що з вами не рахуються. Але все ж не будьте занадто категоричні.

Водолій

Якщо ви зібралися в дорогу, то в ці дні потрібно поставитися до підготовки більш ретельно. Краще перевірити ще раз все по кілька разів.

Риб

Любовна історія, що розгортається у Вашому житті, отримає своє продовження. І ви вже можете планувати нове майбутнє з урахуванням того, що ви вже не одні, і потрібно враховувати інтереси іншої людини.

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