Гороскоп на выходные 23-24 октября поможет представителям всех знаков Зодика принять правильные решения и провести это время с максимальной пользой

Что кого ждет рассказала тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка, которая составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака, сообщает «Обозреватель».

Овен

Выходные пройдут в медленном размеренном темпе. Представители знака могут изменить планы, понимая, что больше не хотят заниматься тем, что не приносит удовольствия.

Телец

Представители знака настроены решительно и полны энергии, которую можно пустить на наведение порядка в доме. При этом все может начаться с мелочи, а привести даже к ремонту, который откладывали.

Близнецы

Время активной мозговой деятельности. Возможно, это будет связано с обучением или работой, где нужно будет очень много думать и анализировать, создавать новые смыслы и концепции.

Рак

Удачное время в финансовой сфере. Деньги буду приходить легко и даже из неожиданных источников. Возможно. Самое время купить лотерейный биет.

Лев

Представители знака сейчас как никогда нуждаются в поддержке и общении с родными Стоит провести выходные вместе, повспоминать о прошлом, и даже запланировали будущее совместное времяпровождение.

Дева

Стоит провести время весело и активно. Лучше собрать друзе и родных, устроив пикник на природе, если позволяет погода, или небольшую вечеринку.

Весы

Стоит помнить, что иногда нужно просто отдохнуть. И сейчас именно такое время. Идеально просто отлежаться на диване с книжкой в руках или провести время за просмотром любимого сериала.

Скорпион

К сожалению, отдохнуть вряд ли удастся, потому что придется усердно поработать, и возможно даже взять работу на дом.

Стрелец

Энергия, воодушевление и энтузиазм помогут справиться со всеми делами, и получить от этого не меньше удовольствия чем от отдыха.

Козерог

Прижется отстаивать свои интересы в семейном кругу. Вам может показаться что с вами не считаются. Но все же не будьте слишком категоричны.

Водолей

Если вы собрались в дорогу, то в эти дни нужно отнестись к подготовке более тщательно. Лучше перепроверить все по нескольку раз.

Рыбы

Любовная история, разворачивающаяся в вашей жизни, получит свое продолжение. И вы уже можете планировать новое будущее с учетом того, что вы уже не одни, и нужно учитывать интересы другого человека.

Напомним, что три знака Зодиака станут главными счастливчиками 2022 года.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет время больших взлетов осенью.

Также Politeka писала, о шести знаков Зодиака, которые захлебываются от зависти.