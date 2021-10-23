Життя Галини Хатчінс, оператора-постановника родом з України, обірвалося в результаті трагічного випадку на зйомках фільму в США з Алеком Болдуіном у головній ролі.

Подруга і колишня однокурсниця Галини опублікувала спогади про неї у себе на ФБ-сторінці, не вірячи в те, що трапилося.

"Сьогоднішній ранок зірвало повідомлення-питання в месенджер від одеської подруги: "Ти вже знаєш про нашу Галку?" Я не знала. Але холодні дрібні мурахи стрімко побігли по спині... За хвилину прилетіла інфа... Господи, ну як так?! Таку життєлюбку, як Галка Андросович, треба було пошукати! Не вірю... Просто не вірю... На зльоті, в 42!", - йдеться в пості Інни Якобенко.

Вони навчалися разом з Галиною на журфаку в Київському вузі - це було її другою освітою, перша - економічна. За словами подруги, загибла завжди знала, чого хоче, і сходинка за сходинкою піднімалася по кар'єрі.

"І заміж вона вийшла не "за Америку", а за хлопця свого віку з незрозумілим у той час доходом", - поділилася Інна, розповівши про Метта, чоловіка вбитої, який на той момент хотів стати письменником.

Перебравшись 15 років тому в США, Галині вдалося відбутися не тільки, як дружина та мати (у неї залишився 8-річний син Андрос), але й оператор в Голлівуді (а жінок цієї професії досить-таки мало). Вона стартувала в одній зі студій Лос-Анджелеса як автор документального кіно, а з часом її поглинуло і художнє.

Хатчінс відома роботами в таких фільмах, як "Макс Фіст" ("Archenemy") і "Дорогуша" (Darlin').

Зазначимо, реквізитна рушниця, з якої стріляв персонаж Болдуіна на зйомках фільму "Раст", виявилася бойовою. Хатчінс вертольотом доставили в лікарню, але медикам не вдалося її врятувати. Також був поранений 48-річний режисер Джоел Соуза.

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Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

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