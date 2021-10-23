Жизнь Галины Хатчинс, оператора-постановщика родом из Украины, оборвалась в результате трагического случая на съемках фильма в США с Алеком Болдуином в главной роли.

Подруга и бывшая сокурсница Галины опубликовала воспомнинания о ней у себя на ФБ-страничке, не веря в случившееся.

"Сегодняшнее утро сорвало сообщение-вопрос в мессенджер от одесской подруги: "Ты уже знаешь о нашей Галке?" Я не знала. Но холодные мелкие муравьи стремительно побежали по спине... За минуту прилетела инфа... Господи, ну как так?! Такую жизнелюбку, как Галка Андросович, надо было поискать! Не верю... Просто не верю... На взлете, в 42! ", - говорится в посте Инны Якобенко.

Они учились вместе с Галиной на журфаке в киевском вузе - это было ее вторым образованием, первое - экономическое. По словам подруги, погибшая всегда знала, чего хочет, и ступенька за ступенькой поднималась по карьерной лестнице.

"И замуж она вышла не "за Америку", а за парня своего возраста с непонятным в то время доходом", - поделилась Инна, рассказав о Мэтте, муже убитой, который на тот момент хотел стать писателем.

Перебравшись 15 лет назад в США, Галине удалось состояться не только, как жена и мать (у нее остался 8-летний сын Андрос), но и оператор в Голливуде (а женщин этой профессии довольно-таки мало). Она стартовала в одной из студий Лос-Анджелеса как автор документального кино, а со временем ее поглотило и художественное.

Хатчинс известна работами в таких фильмах, как "Макс Фист" ("Archenemy") и "Дорогуша" (Darlin').

Отметим, реквизитное ружье, из которого стрелял персонаж Болдуина на съемках фильма "Раст", оказалось боевым. Хатчинс вертолетом доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти. Также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуза.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

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