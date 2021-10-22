Українцям пророкують "червону" зону карантину на Новий рік і Різдво.

Про це фахівець сказала в коментарі ТСН .

Епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк зазначила, що зараз ситуація з ковидом погіршується і це видно в загальній статистиці щодня.

"Ми поки бачимо серйозне погіршення ситуації. Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, найімовірніше, ми будемо якраз в "червоній" зоні на свята", - говорить Сояк.

До слова, за минулу добу, 21 жовтня, в Україні зафіксували новий антирекорд. 614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу.

Ці показники є абсолютним антирекордом по ковіду з початку пандемії в Україні.

Нагадаємо, що ситуація з коронавірусом погіршилася, Україна рухається за "італійським" сценарієм: що кажуть у МОЗ.

Як повідомляла Politeka, ковід атакував Південний регіон: скільки пацієнтів не впоралися з хворобою.

Також Politeka писала, що міністр охорони здоров'я пояснив, як українцям поїхати в інше місто без вакцинації.