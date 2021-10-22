Українцям пророкують "червону" зону карантину на Новий рік і Різдво.
Про це фахівець сказала в коментарі
Епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк зазначила, що зараз ситуація з ковидом погіршується і це видно в загальній статистиці щодня.
"Ми поки бачимо серйозне погіршення ситуації. Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, найімовірніше, ми будемо якраз в "червоній" зоні на свята", - говорить Сояк.
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До слова, за минулу добу, 21 жовтня, в Україні зафіксували новий антирекорд. 614 померлих від COVID-19 і 23 785 випадків зараження за добу.
Ці показники є абсолютним антирекордом по ковіду з початку пандемії в Україні.
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