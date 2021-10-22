Загроза величезних штрафів і безвихідь штовхають українських автовласників на крайні заходи - мова про євробляхерів.

У Мережі з'явилося відео, як власник євробляхи спалив машину в знак протесту. Кадри опубліковані на ФБ-сторінці громадської організації "Авто Євро Сила", передає Politeka.net.

За новим законом, авто нижче стандарту "Євро 2" (як палаючий Опель на кадрах нижче) не може бути ні розмитнено, ні вивезено з України. Якщо власник все ж ризикне вивезти євробляху за кордон, митники випишуть йому штраф на 170 тисяч гривень або конфіскують машину.

За підрахунками "Авто Євро Сили", якщо власник захоче розмитнити авто, яке коштує, наприклад, 500$, то йому доведеться відразу заплатити 1000 $ за розмитнення і ще 500 $ за брокера/сертифікацію/документи/МРЕВ, тобто в три рази дорожче самого авто.

Як тільки період пільгового розмитнення закінчиться, з 11 листопада на дорогах під керівництвом митниці і поліції почне діяти операція "Рапіра" - тобто зовсім скоро на власників таких "проблемних" авто почнуть виписувати великі штрафи. Тому їм не залишається нічого іншого, як від безвиході палити свої машини.

Зазначимо, за інформацією прес-служби Закарпатської митниці, протягом січня-вересня інспектори оштрафували майже півтисячі євробляхерів, з яких 209 машин конфіскували.

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