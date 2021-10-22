Угроза огромных штрафов и безысходность толкают украинских автовладельцев на самые крайние меры - речь о евробляхерах.

В Сети появлось видео, как владелец евробляхи сжег машину в знак протеста. Кадры опубликованы на ФБ-странице общественной организации "Авто Евро Сила", передает Politeka.net.

По новому закону, авто ниже стандарта "Евро 2" (как горящий Опель на кадрах ниже) не может быть ни растаможено, ни вывезено из Украины. Если владелец все же рискнет вывезти евробляху за границу, таможенники выпишут ему штраф на 170 тысяч гривен либо конфискуют машину.

По подсчетам "Авто Евро Силы", если владелец захочет растаможить авто, которое стоит, к примеру, 500 $, то ему придется сходу заплатить 1000 $ за растаможку и еще 500 $ за брокера/сертификацию/документы/МРЭО, то есть в три раза дороже самого авто.

Как только период льготной растаможки закончится, с 11 ноября на дорогах под руководством таможни и полиции начнет действовать операция "Рапира" - то есть совсем скоро на владельцев таких "проблемных" авто начнут выписывать большие штрафы. Поэтому им не остается ничего другого, как от безысходности жечь свои машины.

Отметим, по информации пресс-службы Закарпатской таможни, в течение января-сентября инспекторы оштрафовали почти полтысячи евробляхеров, из которых 209 машин конфисковали.

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