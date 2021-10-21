Помер мексиканський актор кіно і ТБ Мігель Палмер Дієго Авіла з культової теленовели "Багаті теж плачуть" - смерть прийшла до нього 18 жовтня в Мехіко у віці 78 років.

Про смерть артиста передає El Universal з посиланням на дочку Палмера Валерію.

"Прощавай, тато, знайди своє світло. Я залишаюся в цьому світі з любов'ю, яку ти залишаєш в моїй душі і серці. Ти був найкращим батьком у світі. Для тебе починається нова історія на небесах", - зазначила його дочка Валерія.

Уточнюється, що актор з квітня цього року перебував у поганому стані здоров'я, у нього було дві зупинки серця, але лікарям вдавалося його врятувати. Третю він, на жаль, не пережив.

Мігель Анхель Паломера Гонзалі (справжнє ім'я) народився в Табаско 1 листопада 1942 року. На екранах - з 70-х: "Жінка, випадки з реального життя", "Роза Гваделупе", "Вівіана", "Живу в червоному світі", "Шлях до слави", "Поза законом".

Палмер також виграв престижну мексиканську премію TVyNevelas в номінації "Кращий лиходій" - за проект "На кінці веселки". Його ролі багато хто запам'ятає назавжди

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