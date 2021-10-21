Скончался мексиканский актер кино и ТВ Мигель Палмер Диего Авила из культовой теленовеллы "Богатые тоже плачут" - смерть пришла к нему 18 октября в Мехико в возрасте 78 лет.

О смерти артиста передает El Universal cо ссылкой на дочь Палмера Валерию.

"Пока, папа, найди свой свет. Я остаюсь в этом мире с любовью, которую ты оставляешь в моей душе и сердце. Ты был лучший отцом в мире. Для тебя начинается новая история на небесах", -отметила его дочь Валерия.

Уточняется, что актер с апреля этого года находился в плохом состоянии здоровья, у него было две остановки сердца, но врачам удавалось его спасти. Третью он, к сожалению, не пережил.

Мигель Анхель Паломера Гонзали (настоящее имя) родился в Табаско 1 ноября 1942 года. На экранах - с 70-х: "Женщина, случаи из реальной жизни", "Роза Гваделупе", "Вивиана", "Живу в красном свете", "Путь к славе", "Вне закона".

Палмер также выиграл престижную мексиканскую премию TVyNevelas в номинации "Лучший злодей" - за проект "На конце радуги". Его роли многие запомнят навсегда.

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