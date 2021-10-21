У Дніпрі вже кілька днів діють нові правила перевезення пасажирів на громадському транспорті. Жителі міста вже повною мірою змогли оцінити всі» принади " нововведення.

Про це повідомляє Vgorode.ua.

З 19 жовтня в громадському транспорті можна їздити тільки сидячи. Тому що б виїхати на потрібному автобусі або тролейбусі городяни шикувалися в багатометрові черги. При цьому додатковий транспорт на маршрутах був відсутній.

При чому як зазначив голова профспілки автоперевізників Михайло Тонконогий, існує катастрофічна нестача водіїв. Транспорт є-садити за кермо нікого.

Крім того, водії маршруток почали відмовлятися возити пільгові категорії пасажирів безкоштовно. Підкреслюючи при цьому, що пільговий проїзд тепер по годинах. Але ніякої офіційної інформації від місцевої влади не надходило. Але щоб виїхати, людям доводилося платити.

Сьогодні, 21 жовтня, ситуація повторилася. На зупинках накопичилася велика кількість пасажирів, люди масово спізнювалися на роботу.

У Дніпрі відновила роботу група»Дніпро, підвези". З її допомогою містяни можуть знайти як водіїв, так і попутників.

Нагадавши, Нові правила пасажирських перевезень, куди пустять без covid-сертифіката.

Як повідомляла Politeka, як буде працювати транспорт і магазини в разі локдауна.

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