В Днепре уже несколько дней действуют новые правила перевозки пассажиров на общественном транспорте. Жители города уже в полной мере смогли оценить все «прелести» нововведения.

Об этом сообщает Vgorode.ua.

С 19 октября в общественном транспорте можно ездить только сидя. Поэтому что бы уехать на нужном автобусе или троллейбусе горожане выстраивались в многометровые очереди. При этом дополнительный транспорт на маршрутах отсутствовал.

При чем как отметил глава профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий, существует катастрофическая нехватка водителей. Транспорт есть – садить за руль некого.

Кроме того, водители маршруток начали отказываться возить льготные категории пассажиров бесплатно. Подчеркивая при этом, что льготный проезд теперь по часам. Но никакой официальной информации от местных властей не поступало. Но чтобы уехать, людям приходилось платить.

Сегодня, 21 октября, ситуация повторилась. На остановках скопилось большое количество пассажиров, люди массово опаздывали на работу.

В Днепре возобновила работу группа «Днепр, подвези». С ее помощью горожане могут найти как водителей, так и попутчиков.

Напомним, Новые правила пассажирских перевозок, куда пустят без COVID-сертификата.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.