Київська бізнесвумен і невістка покійного екс-мера Харкова Геннадія Кернеса потрапила в гучний скандал через некоректний "анекдот".

Так, Юлія Привалова днями опублікувала пост в Instagram, де радісно позує на Красній площі в Москві на тлі Кремля.

У коментарях їй нагадали, що між Україною і РФ йде війна. На це зауваження бізнесвумен вирішила "пожартувати". Вона у відповідь опублікувала анекдот про "ба*****ців", який справив нужду в штани на зло РФ.

Тепер в мережі українці закликають до бойкоту продукції, яку виробляє її компанія, що спеціалізується по здоровому харчуванню.

Пізніше дівчина вибачилася перед українцями в мережі, заявивши, що є українкою і вважає себе патріотом.

"Я завжди вважала себе патріотом своєї країни і вважаю так досі. Я веду і розвиваю свій бізнес в Україні, плачу тут податки, створюю робочі місця для українців, а не веду справи в офшорних юрисдикціях, де "нормально для бізнесу". Виробництво моєї компанії розташоване в Україні, а не на території іншої держави, де "ринок більший", - повідомила Юлія.

Також вона зазначила, що не хотіла нікого образити.

"Що стосується анекдоту, то я не мала на меті образити ним кого-небудь.

Я приношу щирі вибачення, якщо це торкнулося чиїсь почуття",-резюмувала Привалова.

"Сумно те, що в постах сміються над цією жінкою. Так, їй довелося виправдовуватися.. І всі знають чому. Як здорово бути відважними на диванах з телефонами в руках... Вся ця ситуація викликає не просто жаль, а відчай: одна людина змушена (!) виправдовуватися, інші, як зграя хихикаючих гієн, нічого не зробили в своєму житті значущого і сміливого, накинулися на неї. Будьте добрішими, люди, хоча б в дрібницях..",- пишуть українці в мережі.

Нагадаємо, у харківському кафе розгорівся скандал: "я живу в Україні, на жаль".

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