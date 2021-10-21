Киевская бизнесвумен и невестка покойного экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса попала в громкий скандал из-за некорректного "анекдота".

Так, Юлия Привалова на днях опубликовала пост в Instagram, где радостно позирует на Красной площади в Москве на фоне Кремля.

В комментариях ей напомнили, что между Украиной и РФ идет война. На это замечание бизнесвумен решила "пошутить". Она в ответ опубликовала анекдот о "ба*****вце", который справил нужду в штаны назло России.

Теперь в Сети украинцы призывают к бойкоту продукции, которую производит ее компания, специализирующаяся по здоровому питанию.

Позже девушка извинилась перед украинцами в сети, заявив, что является украинкой и считает себя патриотом.

"Я всегда считала себя патриотом своей страны и считаю так до сих пор. Я веду и развиваю свой бизнес в Украине, плачу здесь налоги, создаю рабочие места для украинцев, а не веду дела в оффшорных юрисдикциях, где "нормально для бизнеса". Производство моей компании расположено в Украине, а не на территории другого государства, где "рынок побольше", - сообщила Юлия.

Также она отметила, что не хотела никого оскорбить.

"Что касается анекдота, то я не преследовала цель оскорбить ним кого-либо.

Я приношу искренние извинения, если это затронуло чьи-то чувства", - резюмировала Привалова.

"Грустно то, что в постах смеются над этой женщиной. Да, ей пришлось оправдываться.. И все знают почему. Как здорово быть отважными на диванах с телефонами в руках... Вся эта ситуация вызывает не просто сожаление, а отчаяние: один человек вынужден (!) оправдываться, другие, как стая хихикающих гиен, ничего не сделавших в своей жизни значимого и смелого, набросились на неё. Будьте добрее, люди, хотя бы в мелочах..", - пишут украинцы в сети.

Напомним, в харьковском кафе разгорелся скандал: «Я живу в Украине, к сожалению».

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