Грозові хмари і шквальний вітер знову накриють Україну

Піші прогулянки в парку краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

21 жовтня, в Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Так, сьогодні вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях та Карпатах -24-25 м/с.

На всій території України, за винятком Запорізької області, встановиться вітряна погода. Максимально уважними радять бути жителям східних регіонів, Київщини, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей: там, крім штормового вітру, зберігається "помаранчевий" рівень пожежонебезпеки. Можливі ливневі дощі.

Варто відзначити, що в Україні піком похолодання восени стануть 24-25 жовтня, коли вдень буде +5+9, а вночі до -4 морозу. Але до кінця наступного тижня, 29-30 жовтня температура знову підвищиться, місцями до +15+16 вдень і +7+8 вночі. Правда, разом з потеплінням можуть прийти і проливні дощі.

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