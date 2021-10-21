Пешие прогулки в парке лучше отложить, на улицах старайтесь держаться подальше от шатких рекламных конструкций, а окна не стоит оставлять открытыми даже на проветривание.

21 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, сегодня днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях и Карпатах - 24–25 м/с.

На всей территории Украины, за исключением Запорожской области, установится ветреная погода. Максимально внимательными советуют быть жителям восточных регионов, Киевщины, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областей: там, помимо штормового ветра, сохраняется "оранжевый" уровень пожароопасности. Возможны ливни.

Стоит отметить, что в Украине пиком похолодания осенью станут 24-25 октября, когда днем будет +5+9, а ночью до -4 мороза. Но к концу следующей недели, 29-30 октября температура снова повысится, местами до +15+16 днем и +7+8 ночью. Правда, вместе с потеплением могут прийти и проливные дожди.

Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.

Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.

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