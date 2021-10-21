Молодий киянин збирався звести рахунки з життям, поки мама куховарила за стінкою, а батько пішов в магазин - в Мережі розповіли, чим закінчився інцидент.
Сталося це 20 жовтня в квартирі по вул. Галицькій. У поліцію і "швидку" подзвонили стурбовані батьки 28-річного чоловіка, який зібрався накласти на себе руки. Подробицями поділилися на ФБ-сторінці "Київ Оперативний".
Мати суїцидника розповіла, що в той час, поки готувала їсти, а батько пішов в магазин, син сказав, що піде в душ. Через деякий час вона зрозуміла, що не чує з ванної ніяких звуків, на стукіт хлопець не реагував. І тоді жінка вибила двері та побачила, що син повісився на трубі.
У цей момент повернувся батько та зрізав мотузку.
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"Завдяки професійним екстреним діям лікарів (бригада СМП 74) і патрульним, вдалося запустити серце, яке вже не билося. Через деякий час хлопець навіть почав дихати", - йдеться в повідомленні.
Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Українці активно обговорюють подію:
"Низький уклін лікарям-рятувальникам. Дайте їм гідну зарплату!"
"Навіть поліцейський допомагає)"
"Накоїв всякого і звалити хотів! Лікарі красені)"
"Важливо виговоритися, зрозуміти, в чому проблема... Плюс зараз тиснуть з усіх боків, то маски, то уколи, то сертифікати в автобус - це все теж на нерви і на психіку дає добре"
"Хлопцеві під 30, а він живе з батьками, ще й судячи з усього в старій однушці. З поведінки матусі очевидно там гіперопіка на всю, і навіть у ванній усамітнитися неможливо. Тут у будь-якого б дах поїхав!"
"Серце-то запустили, але якщо мозок довго не отримував кисень, залишиться інвалідом"
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