Молодой киевлянин собирался свести счеты с жизнью, пока мама куховарила за стенкой, а отец пошел в магазин - в Сети рассказали, чем закончился инцидент.

Произошло это 20 октября в квартире по ул. Галицкой. В полицию и "скорую" позвонили обеспокоенные родители 28-летнего мужчины, собравшегося покончить с собой. Подробностями поделились на ФБ-страничке "Киев Оперативный".

Мать суицидника рассказала, что в то время, пока готовила есть, а отец пошел в магазин, сын сказал, что пойдет в душ. Через некоторое время она поняла, что не слышит из ванной никаких звуков, на стук парень не реагировал. И тогда женщина выбила дверь и увидела, что сын повесился на трубе.

В этот момент вернулся отец и срезал веревку.

"Благодпря профессиональным экстренным действиям врачей (бригада СМП 74) и патрульным, удалось запустить сердце, которое уже не билось. Через некоторое время парень даже начал дышать", - говорится в сообщении.

Потерпевшего госпитализировали в больницу.

Украинцы активно обсуждают событие:

"Низкий поклон врачам - спасателям. Дайте им достойную зарплату!"

"Даже полицейский помогает)"

"Натворил делов и свалить хотел! Врачи красавцы)"

"Важно выговориться, понять, в чем проблема... Плюс сейчас давят со всех сторон, то маски, то уколы, то сертификаты в автобус - это все тоже на нервы и на психику даёт хорошо"

"Парню под 30, а он живет с родителями, еще и судя по всему в старой однушке. По поведению мамашы очевидно там гиперопека во всю, и даже в ванной уединиться невозможно. Тут у любого бы крыша поехала!"

"Сердце-то запустили, но если мозг долго не получал кислород, останется инвалидом"

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