В Стамбуле задержали шесть человек

Подозреваемые якобы готовили вооруженные нападения в Турции - теперь всем задержаным мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет.

8 октября в Стамбуле задержали 6 мужчин. Мужчин заподозрили в политическом и военном шпионаже, а также подготовке вооруженного нападения.

Как сообщают местные издания Hurriyet и Sabah, среди задержаных оказался украинец – Игорь Ефрим.

Подозреваемые якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции в Турции.

"Шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие", – говорится в материале.

Среди задержанных также есть граждане России – Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов и гражданин Узбекистана – Амир Юсупов. Теперь мужчинам грозит заключение сроком от 15 до 20 лет.

Как сообщает Obozrevatel, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что турецкие дипломаты не сообщали им о задержании нашего гражданина по подозрению в шпионаже. Обращения от родных мужчины пока также не поступали.

Напомним, украинца жестоко избили в Польше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.