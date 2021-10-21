Подозреваемые якобы готовили вооруженные нападения в Турции - теперь всем задержаным мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 15 до 20 лет.
8 октября в Стамбуле задержали 6 мужчин. Мужчин заподозрили в политическом и военном шпионаже, а также подготовке вооруженного нападения.
Как сообщают местные издания Hurriyet и Sabah, среди задержаных оказался украинец – Игорь Ефрим.
Подозреваемые якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции в Турции.
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"Шпионы планировали акцию по уничтожению чеченских диссидентов и закупали для этой цели оружие", – говорится в материале.
Среди задержанных также есть граждане России – Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов и гражданин Узбекистана – Амир Юсупов. Теперь мужчинам грозит заключение сроком от 15 до 20 лет.
Как сообщает Obozrevatel, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что турецкие дипломаты не сообщали им о задержании нашего гражданина по подозрению в шпионаже. Обращения от родных мужчины пока также не поступали.
Напомним, украинца жестоко избили в Польше.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.
Также Politeka писала, что украинцев будут вакцинировать прямо на границе.