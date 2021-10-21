Наприкінці червня першому президенту України Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці, і поки невідомо, коли він зможе повернутися з Німеччини, де проходить реабілітацію.

Перший президент України Леонід Кравчук проходить реабілітацію в Німеччині, після того, як в кінці червня йому зробили операцію на серці. Про це заявив радник голови офісу Президента України Олексій Арестович на телеканалі "НАШ".

"Родичі й друзі просили не коментувати, але оскільки я суспільний інтерес, можу трохи відзначити. Леонід Кравчук зараз проходить реабілітацію в Німеччині. І кажуть рідні та близькі, що вона досить успішна", — розкрив Олексій Арестович.

"Він сам говорив, перед операцією, я з ним розмовляв, що відсоток на успіх не такий великий. 86 років людині, операція на серці, як ми розуміємо... Але все пройшло вдало...Чи зможемо ми побачити його до кінця року - невідомо", — підсумував Арестович.

Нагадаємо, що наприкінці червня першому президенту України Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Про це дізналися, коли він не прийшов на засідання парламенту 28 червня. Після операції його стан погіршився, і Кравчука під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Після цього, стало відомо, що він перебуває в реанімації в Німеччині.

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