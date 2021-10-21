В конце июня первому президенту Украины Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце, и пока неизвестно, когда он сможет вернуться из Германии, где проходит реабилитацию.

Первый президент Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии, после того, как в конце июня ему сделали операцию на сердце. Об этом заявил советник председателя Офиса Президента Украины Алексей Арестович на телеканале "НАШ".

"Родственники и друзья просили не комментировать, но поскольку я общественный интерес, могу немного отметить. Леонид Кравчук сейчас проходит реабилитацию в Германии. И говорят родные и близкие, что она достаточно успешная", — раскрыл Алексей Арестович.

"Он сам говорил, перед операцией, я с ним разговаривал, что процент на успех не такой большой. 86 лет человеку, операция на сердце, как мы понимаем... Но всё прошло удачно...Сможем ли мы его увидеть до конца года - неизвестно", — подытожил Арестович.

Напомним, что в конце июня первому президенту Украины Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце. Об этом узнали, когда он не пришел на Заседание парламента 28 июня. После операции его состояние ухудшилось, и Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого, стало известно, что он находится в реанимации в Германии.

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