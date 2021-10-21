Фатальна аварія сталася вранці 21 жовтня в Києві - водій орендованої машини Hyundai влетів у вантажівку, через ДТП утворився великий затор.

Попередньо було встановлено, що Hyundai рухався по вулиці Іллєнка в напрямку вулиці Герцена.

Про це повідомив портал Obozrevatel, посилаючись на столичну поліцію. Telegram-канал Київ Оперативний опублікував знімки з місця аварії.

Авто зіткнулося з Mercedes, водій якого заїжджав на прибудинкову територію. Внаслідок зіткнення водій легковика, 1985 року народження, від отриманих травм загинув на місці. Його пасажирку, 2000 року народження, з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні.

В результаті удару передня частина автомобіля Hyundai була просто зім'ята. На даній ділянці дороги утворився затор через ДТП.

Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

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