Фатальная авария произошла утром 21 октября в Киеве - водитель арендуемой машины Hyundai влетел в грузовик, из-за ДТП образовалась большая пробка.

Предварительно было установлено, что Hyundai двигался по улице Ильенко в направлении улицы Герцена.

Об этом сообщил портал Obozrevatel, ссылаясь на столичную полицию. Telegram-канал Киев Оперативный опубликовал снимки с места аварии.

Авто столкнулось с Mercedes, водитель которого заезжал на придомовую территорию. В результате столкновения водитель легковушки, 1985 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Его пассажирку, 2000 года рождения, с травмами различной степени госпитализировали в больницу.

В результате удара передняя часть автомобиля Hyundai была просто смята. На данном участке дороги образовалась пробка из-за ДТП.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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