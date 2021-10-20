На Криворізькому кладовищі неповнолітні курили біля могил і зняли хрест з однієї з них - такий вчинок викликав справжній резонанс в мережі.

У мережі 20 жовтня виклали відео, де підлітки "розважаються" на кладовищі. Вони щось активно розповідають, показують хрест і сміються, повідомляє Інформатор.

Одна з учасниць "вечірки" на кладовищі розмістила відео з заходу в Instagram. Підлітки могли знімати відео на Центральному кладовищі або на кладовищі, яке знаходиться біля селища Бажаново.

На відео видно, що на кладовищі було близько чотирьох людей, в кадрі видно дві дівчинки. Один підліток тримав знятий хрест, а дівчинка курила на його тлі. Також двоє підлітків стояли біля хреста і курили.

Згодом хлопець показує хрест, який підлітки зняли з могили.

За даними за подібним заняттям дітей помічають вже не перший раз. Раніше вони гуляли по кладовищах, на яких потрошили плюшевих ведмедів на дитячих могилах.

За фактом події правоохоронці проводять перевірки та встановлюють особу підлітків.

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