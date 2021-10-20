Вот один вопрос - зачем?

На криворожском кладбище несовершеннолетние курили возле могил и сняли крест с одной из них - такой поступок вызвал настоящий резонанс в сети.

В сети 20 октября выложили видео, где подростки "развлекаются" на кладбище. Они что-то активно рассказывают, показывают крест и смеются, сообщает Информатор.

Одна из участниц "вечеринки" на кладбище разместила видео с мероприятия в Instagram. Подростки могли снимать видео на Центральном кладбище или на кладбище, которое находится возле поселка Бажаново.

На видео видно, что на кладбище было около четырех человека, в кадре видно две девочки. Один подросток держал снятый крест, а девочка курила на его фоне. Также двое подростков стояли возле креста и курили.

Впоследствии парень показывает крест, который подростки сняли с могилы.

По данным местного издания, за подобным занятием детей замечают уже не первый раз. Ранее они гуляли по кладбищам, на которых потрошили плюшевых медведей на детских могилах.

По факту происшествия правоохранители проводят проверки и устанавливают личность подростков.

Напомним, в общежитии столичного университета произошел дебош.

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