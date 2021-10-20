Його твори багато хто чув

Британський композитор і поет Леслі Брикасс, який написав пісні до фільмів "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" і "Голдфінгер", пішов з життя.

Відомо, що смерть була природною і Леслі не страждав смертельними захворюваннями. Це сталося у вівторок 19 жовтня вранці. Деталі повідомило видання BBC.

Про смерть музиканка повідомив його син Адам, закликаючи фанатів підняти чарку за покійного. 90-річний музикант заснув у понеділок, але не прокинувся на наступний день, тому його агент написав, що він "тихо пішов вранці".

Актриса Джоан Коллінз — колишня дружина актора Ентоні Ньюлі, багато років працював з Брикассом, — заявила, що він був "одним з найбільших авторів нашого часу і його буде не вистачати не тільки їй, але і всьому світу музики".

За життя йому були присуджені нагороди "Оскар" і "Греммі" за саундтреки до відомих фільмів. Співпрацював з багатьма авторами, серед яких Джон Баррі, Джеррі Голдсміт, Квінсі Джонс.

Найуспішнішими проектами, в яких брав участь композитор, стали: "Джеймс Бонд", "Доктор Дулітл", "Віллі Вонка", "Шоколадна фабрика" і "Шерлок Холмс".

Нагадаємо, що пішла з життя актриса Джанет Бордон.



Як повідомляла Politeka, американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade-Сара Деш померла.

Також Politeka писала, що актор, комік і репер Рікарло Фленеган (Ricarlo Flanagan) раптово помер у віці 40 років.