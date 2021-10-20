Британський композитор і поет Леслі Брикасс, який написав пісні до фільмів "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" і "Голдфінгер", пішов з життя.
Відомо, що смерть була природною і Леслі не страждав смертельними захворюваннями. Це сталося у вівторок 19 жовтня вранці. Деталі повідомило видання BBC.
Про смерть музиканка повідомив його син Адам, закликаючи фанатів підняти чарку за покійного. 90-річний музикант заснув у понеділок, але не прокинувся на наступний день, тому його агент написав, що він "тихо пішов вранці".
Актриса Джоан Коллінз — колишня дружина актора Ентоні Ньюлі, багато років працював з Брикассом, — заявила, що він був "одним з найбільших авторів нашого часу і його буде не вистачати не тільки їй, але і всьому світу музики".
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За життя йому були присуджені нагороди "Оскар" і "Греммі" за саундтреки до відомих фільмів. Співпрацював з багатьма авторами, серед яких Джон Баррі, Джеррі Голдсміт, Квінсі Джонс.
Найуспішнішими проектами, в яких брав участь композитор, стали: "Джеймс Бонд", "Доктор Дулітл", "Віллі Вонка", "Шоколадна фабрика" і "Шерлок Холмс".
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