Британский композитор и поэт Лесли Брикасс, написавший песни к фильмам "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" и "Голдфингер", ушел из жизни.

Известно, что смерть была естественной и Лесли не страдал смертельными заболеваниями. Это произошло во вторник 19 октября утром. Детали сообщило издание BBC.

О смерти музиканка сообщил его сын Адам, призывая фанатов поднять рюмку за покойного. 90-летний музыкант заснул в понедельник, но не проснулся на следующий день, поэтому его агент написал, что он "тихо ушел утром".

Актриса Джоан Коллинз — бывшая жена актера Энтони Ньюли, много лет работавшего с Брикассом, — заявила, что он был "одним из величайших авторов нашего времени и его будет не хватать не только ей, но и всему миру музыки".

При жизни ему были присуждены награды "Оскар" и "Грэмми" за саундтреки к известным фильмам. Сотрудничал с многими авторами, среди которых Джон Барри, Джерри Голдсмит, Куинси Джонс.

Самыми успешными проектам, в которых принимал участие композитор, стали: "Джеймс Бонд", "Доктор Дулитл", "Вилли Вонка", "Шоколадная фабрика" и "Шерлок Холмс".

Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.



Как сообщала Politeka, американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась.

Также Politeka писала, что актер, комик и рэпер Рикарло Флэнеган (Ricarlo Flanagan) скоропостижно скончался в возрасте 40 лет.