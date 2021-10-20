В Івано-Франківській області знову стався землетрус - вже третій - поштовхи зафіксувала станція відділу сейсмічності Карпатського Реону ІГФ НАН.

Деталі повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, посилаючись на прес-центр Карпатського регіону ІГФ НАН України. Землетрус стався 19 жовтня о 09:20 (12:20 за Києвом).

Підземні поштовхи відчувалися біля міста Бурштин з глибиною гіпоцентру 2,8 + 3,5 км. Рятувальникам інформація з населених пунктів не надходила. Тим часом Головний центр спеціального контролю повідомив, що магнітуда землетрусу склала 2,4, а епіцентр знаходився в Богородчанському районі на глибині 7 км, а не біля міста Бурштин.



За класифікацією землетрусів відноситься до невловимих. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Варто відзначити, що це третій в році землетрус тут. Раніше в Івано-Франківській області вже відбувалися землетруси. Так, 12 жовтня зафіксували землетрус магнітудою 2,1.

А 23 вересня в Україні стався землетрус магнітудою 4,3. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 км на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

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