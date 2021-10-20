В Ивано-Франковской области снова произошло землетрясение - уже третье - толчки зафиксировала станция отдела сейсмичности Карпатского Реона ИГФ НАН.

Детали сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, ссылаясь на пресс-центр Карпатского региона ИГФ НАН Украины. Землетрясение произошло 19 октября в 09:20 (12:20 по Киеву).

Подземные толчки ощущались около города Бурштын с глубиной гипоцентра 2,8 + 3,5 км. Спасателям информация из населенных пунктов не поступала. Тем временем Главный центр специального контроля сообщил, что магнитуда землетрясения составила 2,4, а эпицентр находился в Богородчанском районе на глубине 7 км, а не у города Бурштын.



По классификации землетрясений относится к неосязаемых. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Стоит отметить, что это третье в году землетрясение здесь. Ранее в Ивано-Франковской области уже происходили землетрясения. Так, 12 октября зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1.

А 23 сентября в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

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