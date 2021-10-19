Сподіваємося, що його хтось бачив і впізнає

В Оболонському районі Києва зник підліток з синдромом Дауна - 16-річний Максим Попович зник близько 11:00 за адресою проспект Оболонський 5а.

Хлопчик вийшов з квартири і пішов у невідомому напрямку. Як повідомило інтернет-видання Інформатор, батьки просять допомогти знайти дитину.

Прикмети: у дитини синдром Дауна, трохи розкосі очі і темне волосся. У день зникнення хлопчик був одягнений в чорну куртку і сині джинси. При собі має чорний однотонний рюкзак. Може носити окуляри в чорній оправі.

Шановні жителі Києва, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження Максима Поповича, просимо повідомити на "102" або набрати батьків: (067) 338 86 33 — Юлія (мама), (097) 615 15 61 — Андрій (батько).

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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