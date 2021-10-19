В Оболонском районе Киева исчез подросток с синдромом Дауна - 16-летний Максим Попович пропал около 11:00 по адресу проспект Оболонский 5а.
Мальчик вышел из квартиры и ушел в неизвестном направлении. Как сообщает интернет-издание Информатор, родители просят помочь найти ребенка.
Приметы: У ребенка синдром Дауна, немного раскосые глаза и темные волосы. В день исчезновения мальчик был одет в черную куртку и синие джинсы. При себе имеет черный однотонный рюкзак. Может носить очки в черной оправе.
Уважаемые жители Киева, если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Максима Поповича, просим сообщить на "102" или набрать родителям: (067) 338 86 33 — Юлия (мама), (097) 615 15 61 — Андрей (отец).
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Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
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Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.