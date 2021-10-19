У Чернівецькій області 18 жовтня чоловік влаштував стрілянину в одному з туристичних комплексів - він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Як повідомляє "Буковинська правда"з посиланням на охоронне агентство "Тигр", цей інцидент стався під час суперечки з одним із співробітників закладу.
Відпочиваючий почав словесний конфлікт з працівником туркомплексу, проте словесні зауваження і прохання бути ввічливим в громадських місцях не були адекватно сприйняті.
За словами представників агентства, зловмисник повернувся до співробітників закладу, погрожував і зробив кілька пострілів з вогнепальної зброї. Відзначається, що навколо в цей момент перебували інші відпочиваючі з дітьми.
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"Вказана особа в стані алкогольного сп'яніння, згодом повернулася з вогнепальною зброєю і, погрожуючи їм, здійснила кілька пострілів у повітря", - розповіли представники охорони.
На щастя, горе-стрілка швидко обеззброїли і затримали ще до приїзду поліції. Після затримання чоловіка передали оперативно-слідчій групі одного з підрозділів Національної поліції України.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.