В Черновицкой области 18 октября мужчина устроил стрельбу в одном из туристических комплексов - он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает "Буковинская правда" со ссылкой на охранное агентство "Тигр", этот инцидент произошел во время спора с одним из сотрудников заведения.
Отдыхающий начал словесный конфликт с работником туркомплекса, однако словесные замечания и просьбы быть вежливым в общественных местах не были адекватно восприняты.
По словам представителей агентства, злоумышленник вернулся к сотрудникам заведения, угрожал и сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Отмечается, что вокруг в этот момент находились другие отдыхающие с детьми.
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"Указанное лицо в состоянии алкогольного опьянения, впоследствии вернулось с огнестрельным оружием и, угрожая им, осуществило несколько выстрелов в воздух", - рассказали представители охраны.
К счастью, горе-стрелка быстро обезоружили и задержали еще до приезда полиции. После задержания мужчины передали оперативно-следственной группе одного из подразделений Национальной полиции Украины.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.