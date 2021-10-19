Опалювальний сезон 2021-2022 в Україні кияни зустрінуть з величезними цифрами в платіжках - за 1 Гкал тепла доведеться платити набагато більше.
Тариф на тепло підвищиться на 50% у Києві. Відповідне розпорядження було 19 жовтня опубліковано КМДА.
Якщо минулого року за 1 Гкал тепла доводилося платити 1654 гривень, то тепер треба буде викласти на 1-1,5 тисяч гривень більше. Тобто ціна за 1 Гкал тепла доведеться платити до 3 тисяч, а саме 2700-2900 грн.
Заступник керівника КМДА Петро Пантелєєв прокоментував відповідні зміни.
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Він зазначив, що Київ не відчуває труднощів із запуском опалювального сезону. Його впевненість базується на даних про повну технічну готовність всіх відповідних систем, а також наявності всіх необхідних документів.
Варто відзначити, що навіть якщо ціни на тепло і гарячу воду не змінять, за газ все одно доведеться платити значно більше, ніж минулого року.
Якщо раніше за 150 кубів потрібно було платити 1800, то в жовтні вже 2484 грн. Стільки платитимуть ті українці, які позбулися свого постачальника.
Нагадаємо, українців торкнулося "подвійне" подорожчання перед опалювальним сезоном: вже є дефіцит.
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