Опалювальний сезон 2021-2022 в Україні кияни зустрінуть з величезними цифрами в платіжках - за 1 Гкал тепла доведеться платити набагато більше.

Тариф на тепло підвищиться на 50% у Києві. Відповідне розпорядження було 19 жовтня опубліковано КМДА.

Якщо минулого року за 1 Гкал тепла доводилося платити 1654 гривень, то тепер треба буде викласти на 1-1,5 тисяч гривень більше. Тобто ціна за 1 Гкал тепла доведеться платити до 3 тисяч, а саме 2700-2900 грн.

Заступник керівника КМДА Петро Пантелєєв прокоментував відповідні зміни.

Він зазначив, що Київ не відчуває труднощів із запуском опалювального сезону. Його впевненість базується на даних про повну технічну готовність всіх відповідних систем, а також наявності всіх необхідних документів.

Варто відзначити, що навіть якщо ціни на тепло і гарячу воду не змінять, за газ все одно доведеться платити значно більше, ніж минулого року.

Якщо раніше за 150 кубів потрібно було платити 1800, то в жовтні вже 2484 грн. Стільки платитимуть ті українці, які позбулися свого постачальника.

Нагадаємо, українців торкнулося "подвійне" подорожчання перед опалювальним сезоном: вже є дефіцит.

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